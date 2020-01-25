РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Трое лыжников из Подольска заняли призовые места на соревнованиях Московской области среди юношей и девушек, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в Красногорске прошел третий тур соревнований Московской области среди юношей и девушек на призы трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Елены Вяльбе.

«В спринтерских гонках классическим стилем у Ирины Головатюк - первое место, Виктории Федотовой - третье место и Арсения Власова - второе место», - говорится в сообщении.

В десятку сильнейших вошли Вячеслав Мамичев (пятое место), Александр Сайфиев (шестое место), Ирина Сошникова (шестое место), Полина Деменкова (седьмое место).