РИАМО - 25 янв. Сильный ветер, снег и град наблюдаются в Раменском городском округе Подмосковья, видимость сильно уменьшилась, сообщает корреспондент РИАМО.

Под порывами сильного ветра гнуться деревья, мелкая снежная крупа заметает землю. А град заставляет прохожих искать укрытия в подъездах и домах. Детские площадки также быстро опустели с приходом непогоды.

Ранее подмосковный главк МЧС России предупредил жителей региона об осторожности в субботу из-за гололедицы и сильного ветра.

В Московской области до 26 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного порывистого ветра. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.