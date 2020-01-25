РИАМО – 25 янв. В течение ближайшего часа на столицу обрушится холодный атмосферный фронт, он принесет с собой сильный ветер и снег, сообщается на сайте «Метеовести».

Видимость в городе ухудшится до нескольких сотен метров.

«Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, что для мегаполиса является штормовым показателем. Ненастье будет недолгим – около часа, после чего погода улучшится, произойдет заток более студеного воздуха», – говорится в сообщении.

В ночь на 26 января немного поморозит, ожидается до минус 3 – минус 1 градуса. На столичных дорогах будет скользко из-за гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметр.

Автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дорогах мегаполиса.

Московский главк МЧС также выпустил экстренное предупреждение о непогоде в столице.