РИАМО – 25 янв. Автомобиль перевернулся на Зеленоградской улице в столице, в аварии пострадал водитель машины, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 14:34 на Зеленоградской улице в районе дома №19 произошло ДТП – опрокидывание транспортного средства. Водитель, управляя легковым автомобилем Hyundai, по предварительной информации, не справился с управлением», – говорится в сообщении.

В данной аварии пострадал водитель опрокинувшегося авто. На месте аварии работают сотрудники ДПС, специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившийся аварии.