РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В подмосковных Котельниках 31 января состоится I Кубок главы городского округа по стрельбе, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

«Тридцать первого января в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет I открытый Кубок главы городского округа Котельники Московской области по стрельбе. Начало в 14:30», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что участников соревнований ждут три этапа: стрельба из лука, лазертаг и дартс.

Соревнования будут проходить на площадке в магазине «Декатлон Белая Дача». Они будут разделяться по двум возрастным группам - младшая (до 14 лет) и старшая (от 14 лет).

С 14:30 до 15:30 пройдет подача заявок на участие. С 15:00 до 16:00 состоится пристрелка. Соревнования стартуют в 16:00.