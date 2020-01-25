РИАМО - 25 янв. Житель новой Москвы лишился денег и драгоценностей после визита домушника, полиция возбудила по данному факту уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

С заявлением о краже в полицию обратился главный бухгалтер, проживающий в поселении Михайлово-Ярцевское.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 23 января неизвестный через забор проник на территорию участка, после чего, отжав пластиковое окно на первом этаже, проник внутрь двухэтажного жилого дома. Там из ящика шкафа злоумышленник похитил денежные средства в сумме 1,7 миллиона рублей и ювелирные изделия», - сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил 1,9 миллиона рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».