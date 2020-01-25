РИАМО - 25 янв. Столичные спасатели вытащили кошку, которая застряла на подоконнике за металлической сеткой лифтовой шахты, инцидент произошел в жилом доме на улице Орджоникидзе, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Животное не могло выбраться четверо суток.

«Для спасения Мурки заботливые жильцы собрали сотрудников местной управляющей компании, сотрудников аварийной службы «Мослифт» и добровольцев отряда «СпасРезерв». Замечательный механик вместе со старшим смены экипажа спасателей придумали, как обеспечить безопасный доступ спасателей к «операционному полю», - говорится в сообщении.

Спасатели остановили лифт на нужном этаже и в нужном положении для того, чтобы подобраться к окну, разрезать сетку и вытащить кошку на волю.