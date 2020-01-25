РИАМО - 25 янв. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, ранее занимавший пост заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, считает необходимым запуск всероссийской программы реновации жилищного фонда, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация - это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его (проект) взять и начать. Его надо взвесить, оценить», - сказал Хуснуллин в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Хуснуллин также считает, что быстрое устаревание жилья создает очень большую угрозу.

Программа реновации столичного жилфонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.