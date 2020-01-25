РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В подмосковном Подольске 9 февраля пройдет презентация бесплатных курсов социальных аниматоров-инструкторов, обучаться на них можно с 14 лет, сообщается в группе «АНО «Добродеи» в соцсети «ВКонтакте».

«Союз аниматоров «Про людей» приглашает всех желающих проявить себя в волонтерской деятельности через организацию и проведение мероприятий для различных категорий социально незащищённых людей. Для этого нужно пройти бесплатное обучение специальности «социальный аниматор-инструктор». Ознакомиться с условиями можно на дне открытых дверей 9 февраля в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям на улице Северная, 9А, начало в 15:00», - говорится в сообщении.

Приглашают всех желающих от 14 лет (можно и младше). Обучение проходит в два этапа. Теоретическую часть будут преподавать по воскресеньям с 12:00 до 18:00 с 16 февраля по 19 апреля 2020 года. Практика будет проходить на различных мероприятиях благотворительной и коммерческой направленности, новогодних представлениях.

Обучение заканчивается при наборе обучающимся 100 баллов, необходимых для получения диплома. Баллы набирается как во время теоретической части обучения, так и во время практики.

Помимо волонтерской деятельности, закончившим обучение предоставят возможность влиться в команду профессионалов сферы ивента и развиваться далее как директор анимационных программ (в том числе и в отеле), организатор мероприятий, игропрактик, разработчик игр - игротехник, инструктор детских развивающих программ, тренер командообразования, тренер по профилю.

В программу обучения входят игротехника (навык разработки игр), игропрактика (навык проведения игр), написание игровых сценариев, изучение межвозрастной психологии и конфликтологии, командообразование и многое другое. В мастерской можно будет научиться аквагриму, актерскому мастерству, шоу мыльных пузырей.