РИАМО - 25 янв. Президент РФ Владимир Путин дал поручение сократить сроки рассмотрения заявок о распоряжении средствами материнского капитала, сообщает Газета.ru.

До 31 июля текущего года поручение главы государства должен выполнить кабинет министров страны.

«Согласно документу, должны учитываться в том числе организация электронного взаимодействия между региональными управлениями Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями, которые предоставляют льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми», - говорится в сообщении.

Ранее Путин предложил ввести маткапитал за рождение первого ребенка. Поручение было отработано. Оформление маткапитала за первенца могут начать уже этой весной.

За рождение первого ребенка семье будут выплачивать 466,6 тысячи рублей, а при рождении второго сумма увеличится на 150 тысяч рублей.