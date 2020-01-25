РИАМО - 25 янв. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты безработного мужчины, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 24 января в полицию обратился неработающий мужчина 1968 года рождения.

«Неизвестный позвонил ему с телефона, представился сотрудником банка и завладел реквизитами банковского счета потерпевшего, после чего неустановленным способом совершил кражу денежных средств в сумме 287,9 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».