РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В подмосковном Подольске 24 февраля стартует II открытый призовой турнир по стрельбе из пневматического оружия среди любителей и начинающих спортсменов «Олимпийские резервы 2020», все желающие могут побороться за главный приз в 50 тысяч рублей, сообщается в группе «Турнир «Олимпийские резервы» в соцсети «ВКонтакте».

«24 февраля на базе тир@кафе «Ловушка» стартует первый этап II открытого призового турнира по стрельбе из пневматического оружия среди любителей и начинающих спортсменов «Олимпийские резервы 2020». Главный приз турнира составляет 50 тысяч рублей. Участие бесплатное», - говорится в сообщении.

Турнир будет проходить на протяжении 2020 года, каждый месяц по одному недельному этапу для разных возрастов (юниоры, молодежь, взрослые, инвалиды). Стрелять можно будет из спортивных винтовок «Пионер-245» по правилам стрелкового спорта.

В конце года пройдет финал, на котором победители этапов будут соревноваться между собой за главный денежный приз.

Предварительная регистрация участников начинается за неделю до старта соревнований, подробнее по телефону 8 (985) 453-52-18.