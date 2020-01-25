РИАМО - 25 янв. В текущем январе в столице температура превышает норму практически на 10 градусов, январь-2020 может стать самым теплым за 200 лет наблюдений за погодой, сообщается на сайте «Метеовести».

«Нынешний январь уверенно иде к званию самого теплого за 200 лет метеорологической истории России. Во многих городах, например, Санкт-Петербурге, Москве и Твери впервые за весь период инструментальных наблюдений средняя температура месяца держится в области положительных значений», - говорится в сообщении.

Сейчас средняя температура в Москве не соответствует второму зимнему месяцу и даже на 3-4 градуса превышает средние показания марта.

Синоптики добавили, что до февраля изменений погоды ждать не стоит.