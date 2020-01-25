РИАМО - 25 янв. Президент России Владимир Путин дал поручение о проверке расходования бюджетных средств на проведение лесоустройства в стране за пять лет, сообщает Газета.ru.

«Счетной палате РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года», — говорится в документе, подписанном главой государства.

Итоги проверки нужно представить до 30 апреля текущего года.

Ответственность за проведение данной работы возложена на руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и генерального прокурора России Игоря Краснова.