РИАМО - 25 янв. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность обвинительного приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову, сообщается на сайте Кремля.

В сентябре 2019 года Котову присудили четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», - отмечается на сайте.

Срок исполнения поручения истечет 31 марта. Поручение подготовлено по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся в декабре 2019 года.