РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 янв. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил учащихся к округа с Днем студента и поблагодарил преподавателей, дающих знания и передающих опыт молодому поколению.

«В этот замечательный праздник обращаюсь со словами поздравлений не только к современным студентам, но и ко всем, кто после окончания высших учебных заведений хранит в своем сердце теплые воспоминания о своей студенческой юности! И, конечно, глубокая благодарность всем преподавателям, дающим знания и передающим опыт молодому поколению!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он также поздравил своих товарищей по учебе в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, студентов и выпускников этого вуза.

«В Подольске образовательной деятельностью занимаются восемь организаций профессионального образования, где обучается более 5,5 тысячи человек. Всего в Подольске сегодня живут 59170 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это в большинстве своем очень активные, неравнодушные, целеустремленные люди, живо интересующиеся проблемами и изменениями в жизни родного города, выступающие с дельными инициативами и смелыми проектами», – отметил Пестов.

Он добавил, что 27-28 января на базе детско-юношеского центра «Мечта» для подольских студентов пройдет образовательный форум – студенческий «ПРОактив».