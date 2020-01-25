РИАМО - 25 янв. Многоуровневая парковка загорелась на северо-востоке столицы, в пожаре никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

В субботу в 13:11 в столичное управление МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: Сигнальный проезд, дом 18.

«По прибытии было установлено, что с минус первого этажа многоуровневой парковки идет серый дым. Принятыми мерами в 13:44 пожар был локализован и в 13:54 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Оказалось, что на парковке загорелись автомобиль и гаражное оборудование. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.