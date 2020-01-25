РИАМО - 25 янв. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на юге города, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

В субботу в 13:34 спасателям сообщили о возгорании по адресу: улица Бехтерева, дом 49, корпус 2. На месте происходило горение гаражных боксов.

«Принятыми мерами в 14:08 пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара задействовали пять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.