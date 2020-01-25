РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В подмосковном Подольске открылись курсы повышения квалификации священнослужителей Московской епархии, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«24 января в Подольске состоялось открытие сессии курсов повышения квалификации священнослужителей Московской епархии, на которых с января по март 2020 года будут проходить обучение клирики Подольского и Видновского благочиний», - говорится в сообщении.

Перед началом занятий епископ Зарайский Константин совершил молебен в Воскресенском храме Подольска. Обучение началось с лекции «Современные документы Русской православной церкви» Владыки Константина. Перед собравшимися выступил также заведующий курсами повышения квалификации священнослужителей протоиерей Максим Максимов.