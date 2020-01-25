РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Тяжелоатлет из Подольска Иван Крутов завоевал бронзовую медаль на первенстве России в городе Старый Оскол, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Спортсмен из Подольска Иван Крутов (тренер Владислав Малыгин) завоевал бронзовую медаль в весовой категории 96 килограммов на первенстве России по тяжелой атлетике в городе Старый Оскол. Поздравляем спортсмена и тренера!» - говорится в сообщении.

По результатам выступления Крутов выполнил рывок - 121 килограмм, толчок - 151 килограмм, сумма двоеборья - 272 килограмма.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 19-20 лет проходило с 16 по 25 января в городе Старый Оскол. В соревнованиях приняли участие около 400 сильнейших спортсменов со всей страны.