РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В школе №3 подмосковных Котельников начала работать «Почта доверия», ученики смогут анонимно получить помощь психолога и других специалистов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В школе №3 Котельников начала работать «Почта доверия». Учащиеся могут получить ответы педагога-психолога, службы школьной медиации «УДАЧная помощь», других специалистов на волнующие их вопросы посредством анонимного письменного общения», - говорится в сообщении.

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Работа «Почты доверия» удобна и эффективна. Она повышает мотивацию детей, снижает тревожность, стимулирует к самоанализу, развивает эмпатию и способствует установлению доверительных отношений со взрослым. Чтобы воспользоваться «Почтой доверия», школьнику нужно написать письмо, изложив суть беспокоящей проблемы. Обращение может быть подписано или может быть анонимным. Также можно написать номер телефона или оставить контактный e-mail.

По желанию школьники смогут воспользоваться обратной связью на страничке сайта или аккаунта школы в Instagram. Конфиденциальность переписки обязательно будет соблюдена.

«Работа «Почты доверия» будет организована во всех школах города», - заключается в сообщении.