РИАМО – 25 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил студентов с Днем российского студенчества и пожелал им успешной учебы и новых открытий, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Сегодня в Московской области действуют десятки высших учебных заведений, которые готовят первоклассных специалистов. Уверен, что в динамично развивающемся Подмосковье они будут востребованы и смогут профессионально реализоваться», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что годы студенчества – это одни из самых интересных и ярких лет в жизни, время больших ожиданий, оптимизма и романтики.

«В то же время это очень ответственный этап жизненного пути. Именно сейчас закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов. От вашего усердия и ответственности во многом зависит, каким будет будущее России и Московской области», – уточнил спикер парламента.

Он пожелал студентам региона успешной учебы, новых свершений и открытий.

Также Брынцалов поблагодарил преподавателей, профессоров и наставников за обучение будущих специалистов.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.