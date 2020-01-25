РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В микрорайоне Парковый подмосковных Котельников на 80% завершили кладку внутренних стен и перегородок нового детсада, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Cотрудники отдела строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники провели выездную проверку за ходом строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Застройщиком выступает АО «Новый Горизонт».

«На объекте находятся около 40 человек. Ведутся работы по монтажу оконных блоков - выполнено 80%, монтажу индивидуального теплового пункта - выполнено 70%, кладке внутренних стен и перегородок - выполнено 80%», - говорится в сообщении.