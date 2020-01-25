РИАМО - 25 янв. Двое мужчин напали на прохожего на Братиславской улице в Москве, один из злоумышленников задержан, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 24 января в полицию обратился безработный мужчина 1991 года рождения. Он сообщил о разбойном нападении по адресу: Братиславская улица, дом №30.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 23 января у подъезда по указанному адресу двое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, пытались похитить денежные средства, но ничего не похитив, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Оперативники установили, что к совершению данного преступления причастен безработный москвич 1992 года рождения. Он задержан, его соучастник объявлен в розыск. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.