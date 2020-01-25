РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В филиале «Котельники» государственного университета «Дубна» 9 февраля состоится мастер-класс по ландшафтному проектированию, сообщается в Instagram-аккаунте учебного заведения.

«Девятого февраля в филиале «Котельники» государственного университета «Дубна» состоится мастер-класс «Нестандратные решения в ландшафтном проектировании». Начало в 12:30», - говорится в сообщении.

Мастер-класс проведет член Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», член Творческого союза художников России Максим Гринаш.