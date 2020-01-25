РИАМО - 25 янв. Компания Capital Group получила разрешение на ввод в эксплуатацию шестого корпуса ЖК «Спортивный квартал» в поселении Филимонковское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«После приемки корпуса управляющей компанией начнется выдача ключей дольщикам», - отмечается в материале.

В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства проблемных жилых комплексов «Марьино Град», «Спорт Таун», «Спортивный квартал».

В 2019 году технический заказчик обеспечил ввод в эксплуатацию семи корпусов ЖК «Спортивный квартал» общей площадью 70 тысяч квадратных метров.