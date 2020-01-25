РИАМО - 25 янв. Информация о наезде «Газели» на пешехода на Инициативной улице в столице не соответствует действительности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее такая информация о данной аварии появилась в СМИ. Сообщалось, что пострадавший пешеход находится в тяжелом состоянии.

«Информацию подтвердить не можем. Наши сотрудники туда выезжали, но ничего там не обнаружили», - сказал собеседник агентства.