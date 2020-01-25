РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 янв. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников не планируют строить хостел или иной объект, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

Ранее жители Котельников стали проводить митинги в Кузьминском лесопарке. По их словам, там вырубают деревья под строительство хостела.

«У нас было только желание привести Кузьминский лесопарк в порядок, очистить его от валежника и сухостоя, установить скамейки, урны и, возможно, освещение. Но <...> если почитать комментарии в соцсетях – оказывается, лес вырубят для того, чтобы построить хостел, дорогу, баню и так далее. Все это не так», – написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Булгаков добавил, что Кузьминский лесопарк – это гордость Котельников, и пока он находится на должности главы города, не допустит вырубки и какой-либо стройки на его территории. Кроме того, это запрещено законом.

«Мы можем оставить лес в первозданном виде и, разве что, вывозить оттуда мусор – этого требуют некоторые жители. Но есть и те, кто просит сделать современное спортивное ядро на базе уже существующих объектов, велодорожку, освещение, детскую площадку», – пояснил Булгаков.

В субботу в Кузьминском лесопарке он провел встречу с жителями, на которой обсудил судьбу лесопарка. Об итогах встречи сообщат позднее.