РИАМО - 25 янв. Подмосковная полиция начала расследование дела о краже дорогостоящего автомобиля в городе Реутове, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 24 января в дежурную часть обратилась жительница Реутова.

«Она заявила, что от дома по месту жительства на Юбилейном проспекте неизвестный похитил ее автомашину Lexus RX 200 T. Сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.