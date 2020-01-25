РИАМО - 25 янв. МЧС предупредило жителей Подмосковья о мокром снеге и западном ветре с порывами до 19 метров в секунду, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«25 января с 12:00 до 21:00 по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 19 метров в секунду, осадки (дождь, мокрый снег, снег), на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто. А при управлении машиной соблюдать скоростной режим, дистанцию и осторожность у пешеходных переходов.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, следить за целостностью линий электропередачи.

В Московской области до утра 26 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного порывистого ветра. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.