РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 янв. В Дзержинской городской поликлинике появится игровая зона для детей в рамках проекта «Добрая комната», сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«Скоро в нашей поликлинике откроется игровая зона для самых маленьких пациентов. Игровая отвлечет ребят от уколов, других процедур, скрасит время ожидания приема врача. Успеть должны к финалу января», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что игровую комнату откроют в рамках проекта «Добрая комната» партии «Единая Россия». Инициировала проект депутат Мособлдумы Линара Самединова. Депутат регионального парламента Владимир Жук поможет поликлинике с мебелью для игровой.

Иванова отметила, что она проверила готовность помещения: стены расписывают студенты колледжа «Угреша», мягкое покрытие готово.