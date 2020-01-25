РИАМО - 25 янв. Водителям и пешеходам следует проявлять осторожность на подмосковных дорогах в субботу из-за гололедицы и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В субботу в Московской области местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима, осторожности на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях», - говорится в сообщении.

Пешеходам тоже следует помнить о безопасности и пересекать проезжую часть в зонах переходов, убедившись в отсутствии транспортных средств. В темное время суток надо не забывать носить светоотражатели.

За минувшую ночь дорожные службы очистили и обработали порядка 7,6 тысячи километров подмосковных дорог силами 350 единиц спецтехники. Мониторинг дорожной сети осуществляется в круглосуточном режиме.