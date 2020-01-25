РИАМО - 25 янв. За прошлый год на автомобиль BMW, который стал виновником смертельного ДТП на Бутырской улице в Москве, было выписано 650 штрафов за превышение скорости, нарушение езды по выделенной полосе и другие, сообщил замруководителя ЦОДД - начальник ситуационного центра Александр Евсин.

На Бутырской улице поздно вечером 24 января произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть автомобилей. Аварию спровоцировало неадекватное поведение на дороге водителя BMW с наклейками «отдел борьбы с тишиной». Он на огромной скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в едущие по своей полосе машины. Пассажирка BMW погибла.

«Уже по внешнему виду автомобиля видно, кто за рулем... Такие люди вообще не должны допускаться к вождению. Машина должна забираться, как орудие преступления. За год получено более 650 (!) штрафов. Причем не мелочи. По всему спектру нарушений - от выделенки до превышения более чем на 60 километров в час... Большая часть не оплачена даже», - написал Евсин в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что виновник аварии за 10 минут до трагедии летел по Дмитровскому шоссе со скоростью 150 километров в час.

По его словам, таких «безумных» водителей нужно наказывать по всей строгости закона, так как их «сумасшедшая» езда создает опасные и смертельные ситуации для других водителей.

«В данном ДТП виновато исключительно безумное вождение преступно безответственного водителя. Чем оно вызвано, предстоит узнать правоохранительным органам», - заключил Евсин.

Массовое ДТП на Бутырской улице в Москве. ВИДЕО>>