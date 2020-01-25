РИАМО - 25 янв. До 2024 года планируется построить новую платформу на станции Хлебниково МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», также будет создан пешеходный тоннель, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На втором этапе реализации проекта МЦД коллегами из РЖД будет продолжена работа по реконструкции станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции первого диаметра Хлебниково запланировано строительство новой пассажирской платформы и пешеходного тоннеля», - сказал представитель пресс-службы департамента.

Станция находится в подмосковном Долгопрудном. В городе есть четыре станции первого диаметра: Шереметьевская, Водники, Долгопрудная, Новодачная. Таким образом, пять станций МЦД сделали общественный транспорт доступнее для 112 тысяч жителей города. На поездах диаметров они могут доехать до центра Москвы за 30-40 минут, стоимость поездки составит 45 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

За первые два месяца работы по МЦД-1 и МЦД-2 совершили свыше 24 миллионов поездок, пассажиропоток увеличился на 11%. А благодаря выгодной тарифной системе пассажиры смогли сэкономить свыше 205 миллионов рублей.

Первые два диаметра запустили в Московском регионе в ноябре 2019 года.

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