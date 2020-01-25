РИАМО - 25 янв. Российские спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу по итогам произвольной программы в парном фигурном катании на чемпионате Европы в Австрии, сообщает Газета.ru.

Соревнования проходят в австрийском Граце.

«Сразу три российских дуэта оккупировали пьедестал почета. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в доминирующем стиле, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, несмотря на ошибки, выиграли серебро», - говорится в сообщении.

Еще одна российская пара - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - выиграла бронзовую медаль. Это первая медаль спортсменов на ЧЕ.