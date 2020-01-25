РИАМО - 25 янв. В подмосковном городском округе Подольск расследуют дело о нападении на мужчину, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 23 января в ГКБ №2 в микрорайоне Климовск Подольска доставили мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в результате возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника задержали.