РИАМО - 25 янв. На территории столицы в субботу ожидается ветер с порывами доя штормовых показателей, машины лучше парковать вдали от деревьев и рекламных щитов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня весь день ожидаются сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду и мокрый снег. На дорогах будет скользко. Будьте осторожны, держите дистанцию, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами», - говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали водителям избегать обгонов, перестроений и опережений, уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В мегаполисе до утра 26 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного порывистого ветра. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.