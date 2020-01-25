РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 янв. Коммунальные службы подмосковных Люберец в усиленном режиме устраняют последствия снегопада, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Приводим в порядок территорию городского округа Люберцы после снегопада. Коммунальные службы работают в усиленном режиме», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что основное внимание уделяют содержанию дорог, дворов, спортивных и детских площадок, подъездов к остановкам и социальным объектам.

«Если у вас есть пожелания или замечания по данному вопросу, оставляйте их под этим постом или отправляйте на мою личную почту: glava@lubreg.ru», – заключил Ружицкий.