РИАМО - 25 янв. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства в подмосковной Дубне, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 24 января в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире на улице Попова.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию отец жертвы 1956 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.