РИАМО - 25 янв. Столичный футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл ирландский «Дандолк» в товарищеской игре, которая прошла в Испании, сообщается на сайте московского ФК.

«Дубль Арнора Сигурдссона принес армейцам победу над чемпионом Ирландии в первом товарищеском матче на испанском сборе. Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Сигурдссон, 12 (2:0)», - говорится в сообщении.

В субботу ЦСКА проведет в Испании второй товарищеский матч с австрийским клубом ЛАСК. Начало в 14:00 по московскому времени.