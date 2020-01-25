РИАМО - 25 янв. В подмосковных Мытищах росгвардейцы задержали двоих человек за кражу товара из гипермаркета на Осташковском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что молодая девушка и ее спутник складывали в дамскую сумочку разного рода товар, в том числе деликатесы, а также косметические маски для лица, мясо, мороженое и так далее. После молодые люди попытались миновать кассовый узел, не оплатив товар, но были задержаны сотрудниками Росгвардии», - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались жители столицы в возрасте 20 и 43 лет. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, мужчина был ранее судим за грабеж и подделку документов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.