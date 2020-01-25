РИАМО – 25 янв. На маршрут №832 на западе Москвы вышли электробусы, салон каждого электробуса вмещает 85 пассажиров и оснащен системой климат-контроля, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня число маршрутов, где курсируют электрические автобусы, достигло двадцати. Всего в городе работают 300 электробусов – маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются свыше 160 тысяч пассажиров», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Электробусы в субботу начали перевозить пассажиров от Крылатского по Осеннему бульвару через станцию метро «Крылатское», далее по дублеру Рублевского шоссе, Крылатской и Островной улицам до спортцентра «Крылатское».

Электробусы оборудованы для маломобильных пассажиров, там низкий пол, есть пандус. Также электробус оснащен спутниковой навигацией, системой климат-контроля, зарядить гаджет здесь можно с помощью USB-разъемов. В салоне есть информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

Электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут, это происходит с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов. Полностью заряженный транспорт может проехать 40-50 километров.

Также на прошлой неделе электробусы вышли на ночной маршрут №Н3, который проходит от Уссурийской улицы до станции метро «Китай-город».