РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино подмосковных Люберец 30 января откроют офис жилого комплекса «Новотомилино», в котором представители застройщика будут давать жителям разъяснения по строительству, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в микрорайоне Птицефабрика состоялась встреча представителей застройщика жилого комплекса «Новотомилино», администрации городского округа с инициативной группой жителей данного микрорайона.

«Одна из наших приоритетных задач - информировать жителей о проводимых работах. Уже 30 января в микрорайоне Птицефабрика будет открыт офис, в котором сотрудники компании-застройщика будут готовы разъяснить жителям все вопросы, по которым еще не достигнуто понимание», - сказал руководитель проекта ЖК «Новотомилино» Антон Борисов.

Офис будет работать по четвергам и пятницам с 10:00 до 13:00. Он откроется по адресу: микрорайон Птицефабрика, дом №4/1.

«Мы понимаем, что строительство жилого комплекса нарушило привычный ритм жизни томилинцев, поэтому были готовы выполнить все требования, связанные с безопасностью учащихся школы №19, организацией временной автопарковки возле учебного заведения, пешеходной дороги на отрезке вдоль Рязанского шоссе», - отметил Борисов.

По его словам, сейчас на территорию школы организован дополнительный вход, оборудованный домофоном и камерой видеонаблюдения. К калитке проложили пешеходную дорожку, установили фонари. Вблизи мемориала обустроили парковочное пространство для автомобилей.

Над школьным забором, граничащим со стройплощадкой, установлен навес. Он будет обеспечивать дополнительную безопасность школьников.

«Много претензий со стороны жителей было связано с ограждением стройплощадки, которое затрудняло водителям выезд на Рязанское шоссе. На этом проблемном участке мы установили светопрозрачное ограждение», - пояснил Борисов.

Также в настоящее время застройщик прокладывает пешеходную дорогу с твердым покрытием и защитным навесом вдоль Рязанского шоссе от остановки «Птицефабрика» до остановки «По требованию». Этот маршрут компенсирует жителям отсутствие прежней дороги на месте стройплощадки и сократит время в пути.



Проект застраиваемой территории микрорайона Птицефабрика предусматривает расселение 20 ветхих и аварийных домов, строительство 10 новостроек, пристройки к школе №19 на 550 мест, двух детских садов на 200 и 220 мест, поликлиники, реконструкцию стадиона «Урожай».