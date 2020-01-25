РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Огнеборцы обнаружили труп неизвестного после ликвидации пожара в гараже в микрорайоне Красная Горка в Подольске, личность пострадавшего пока не установили, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«25 января в 06:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Подольск, улица Гаражный проезд, ГСК «Цементник». Пожар ликвидирован. Причина устанавливается. На месте пожара обнаружен один погибший, его пол и личность устанавливаются», - сказал сотрудник.

По его словам, для тушения пожара привлекали 4 единицы техники и 16 человек.