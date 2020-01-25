РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский интерактивный центр «Экспонариум» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, где ему представили новый проект - персонажа Егора Следопытова.

Егор Следопытов и его помощник — птичка Плюсик помогают посетителям центра «Экспонариум» узнавать об истории и культуре не только в «Новом Иерусалиме», но и в других уголках Московской области.

«Мы поняли, что нужно что-то объединяющее — какая-то фигура, эксперт, который мог бы быть интересен детям. У него есть друг — птичка Плюсик, для самых маленьких детишек. Они рассказывают ребятам понятным им языком о наших усадьбах, памятниках, других объектах», — сказал директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

У Егора Следопытова есть аккаунты в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». В соцсетях персонаж рассказывает, что живет в Истре, любит кататься на сноуборде и лыжах, а также разделяет мусор.