РИАМО - 25 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил студентов аграрных учебных заведений с Днем студенчества и пожелал им новых открытий и смелых решений, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«У вас сейчас время смелых решений и идей, пора влюбленности и новых открытий, творческих начинаний и планов на будущее. А уже завтра вам, нынешним студентам, предстоит решать большие серьезные задачи и развивать сельское хозяйство нашего региона и страны в целом. Вы - наш главный интеллектуальный, творческий потенциал, и многое в жизни зависит от Ввас самих», - сказал Разин.

По его словам, студентам важно понять, что все трудности можно преодолеть.

Он пожелал всем успехов, упорства и целеустремленности, вдохновения, уверенности в себе и востребованности.

Министр также от всей души поблагодарил преподавателей за труд, терпение и знания, которые они передают студентам.