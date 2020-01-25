РИАМО – 25 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского интерактивного центра «Экспонариум» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре.

«От взрослых музеев, выставок мы решили пойти дальше и сделали такой уголок для детей — очень познавательный, интересный. Здесь все о нашей культуре, искусстве, быте, к которым можно прикоснуться руками. Дети очень любят собственноручно участвовать в освоении предметов», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в центре есть и прогрессивные вещи, связанные с наукой и техникой.

«Я надеюсь, что ребята будут сюда приезжать и узнавать много интересного. Центр только начинает работать, будем его дополнять», — заключил губернатор.

В центре посетителям помогают персонаж Егор Следопытов и его помощник — птичка Плюсик. Егор Следопытов будет помогать детям узнавать об истории и культуре Подмосковья и в других местах. У персонажа есть аккаунты в Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

«Мы поняли, что нужно что-то объединяющее — какая-то фигура, эксперт, который мог бы быть интересен детям. У него есть друг — птичка Плюсик, для самых маленьких детишек. Они рассказывают ребятам понятным им языком о наших усадьбах, памятниках, других объектах», — рассказал директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

«Эскпонариум» — это уникальный проект, который объединяет новаторский подход к образованию и традиции классических музеев. Центр разделен на тематические зоны: «Культура», «Наука», «Природа», «Архитектура» и «История».

В центре используются световые, сценические и звуковые решения. Здесь есть интерактивный мольберт, специальная аппаратура, на которой можно спеть песню «Подмосковные вечера» с хором китайских школьников. Юные посетители также могут поуправлять самолетом, посмотреть макет адронного коллайдера и провести стыковку космических кораблей.

Ребята могут узнать, как выглядит Домовой, как определить место для избы и колодца, как спроектировать усадьбу, и познать азы колокольного звона. Дети также могут виртуально проплыть на лодке по реке и скатиться с горы.

Родители могут составить детям компанию при посещении «Экспонариума».