РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Полицейские задержали 38-летнего жителя Рязанской области по подозрению в краже бьюти-кейса из ячейки хранения сетевого магазина в Подольске, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 43-летней местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в одном из сетевых магазинов на улице Заводская в микрорайоне Климовск, похитил бьюти-кейс из ячейки хранения. Общий материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего жителя Рязанской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.