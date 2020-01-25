РИАМО – 25 янв. Администрация международного аэропорта Шереметьево начала служебное расследование по факту гибели кошек из-за неаккуратной транспортировки на рейсе, прилетевшем из Нью-Йорка, сообщается на сайте воздушной гавани.

Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва вез трех котов породы американский колор-пойнт. Двое животных погибли, еще одно получило обморожение. Инцидент произошел 22 января.

«В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание», – говорится в сообщении.

В аэропорту проводят повторные инструктажи сотрудников по обслуживанию багажа с домашними животными.

Воздушная гавань поддерживает инициативу «Аэрофлота» о внесении изменений в технологию обслуживания грузов и багажа с животными, улучшению существующих нормативов.

Шереметьево также выразило искренние сожаления пассажиру, у которого погибли кошки, и заверило, что предпримет все необходимые меры для урегулирования данного инцидента.