РИАМО - 25 янв. Перекрывший движение на Бауманской улице в Москве водитель Виктор Синебрюхов рассказал, почему он решился на данный поступок, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

Водитель на фуре перекрыл движение по Бауманской улице столицы 24 января.

«За декабрь в общей сложности у меня была зарплата 8 тысяч. Потом еще тысячу перевели, затем дали аванс 7 тысяч 800 рублей. Все, ну разве на такие деньги можно жить», – отметил Синебрюхов.

По его словам, при трудоустройстве ему была обещана зарплата в размере 60 тысяч рублей за 15 тысяч километров.

Он добавил, что с ноября ему нечем кормить семерых детей, так как обещанной зарплаты он не видел.

Водитель пояснил, что после того, как он перекрыл движение, его работодатель – ООО «Транспортные технологии» – отправил его в оплачиваемый отпуск.

В данной ситуации разбираются представители СК.

По словам представителя пресс-службы Роструда, Синебрюхову после инцидента выплатили 41 тысячу рублей.

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