РИАМО - 25 янв. Перекрывший движение на Бауманской улице в Москве водитель Виктор Синебрюхов рассказал, почему он решился на данный поступок, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».
Водитель на фуре перекрыл движение по Бауманской улице столицы 24 января.
По его словам, при трудоустройстве ему была обещана зарплата в размере 60 тысяч рублей за 15 тысяч километров.
Он добавил, что с ноября ему нечем кормить семерых детей, так как обещанной зарплаты он не видел.
Водитель пояснил, что после того, как он перекрыл движение, его работодатель – ООО «Транспортные технологии» – отправил его в оплачиваемый отпуск.
В данной ситуации разбираются представители СК.
По словам представителя пресс-службы Роструда, Синебрюхову после инцидента выплатили 41 тысячу рублей.
Водитель фуры перекрыл улицу в центре Москвы и требует зарплату. ВИДЕО>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии